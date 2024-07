Čestitke za Pogačarja dežujejo z vseh strani

Nica, 21. julija - Slovenski as Tadej Pogačar je še tretjič v karieri slavil na največji kolesarski dirki po Franciji in požel številne čestitke s celega sveta. V domovini sta se odzvala predsednica države Nataša Pirc Musar in slovenski premier Robert Golob, Pogačarju pa so se poklonili tudi drugi.