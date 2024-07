Tuji novinarji po Touru: Za Pogačarja ni mej

pripravil Gorazd Jukovič

Nica, 21. julija - Letošnji Tour je ponudil veliko zanimivosti, vključno s prav posebnim zaključkom v Nici. A največja zgodba po mnenju tujih novinarjev, ki so pokrivali letošnjo francosko pentljo, je gotovo zmagovalec Tadej Pogačar. Ta je bil dominanten in uprizoril zgodovinsko predstavo, so ocenili. Nekateri ga že zdaj vidijo kot najboljšega v zgodovini.