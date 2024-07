Demokratski voditelji po odstopu od kampanje hvalijo Bidna kot resničnega domoljuba

New York, 21. julija - Vodja demokratske večine v zveznem senatu Chuck Schumer je odločitev predsednika ZDA Joeja Bidna, da odstopi od predsedniške kampanje, označil za dejanje resničnega domoljuba in ga pohvalil, da je dal interese stranke in države na prvo mesto, poroča CNN. Podobno so se odzvali drugi ugledni demokrati.