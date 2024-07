Pogačar do tretjega slavja na Touru z novo prepričljivo zmago

Nica, 21. julija - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec dirke po Franciji. Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je tretjič v karieri slavil na največji kolesarski dirki, potem ko je bil najboljši že v letih 2020 in 2021. Zadnjo etapo, vožnjo na čas od Monaca do Nice, je znova prepričljivo dobil in slavil šest etap na Touru.