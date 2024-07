Cagliari, 21. julija - V gozdovih na severu Sardinije divjajo trije veliki požari. Gozdarske službe in gasilci si od zgodnjega jutra prizadevajo ukrotiti ogenj na območjih Burgosa, Bonorve in Bottidde. Pri gašenju si pomagajo tudi z letali in helikopterji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.