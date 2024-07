Na shodu skrajnih desničarjev na Dunaju deset pridržanih, poškodovani trije policisti

Dunaj, 21. julija - Na shodu identitarnega gibanja in drugih skrajno desničarskih skupin se je v soboto popoldne v središču Dunaja zbralo nekaj sto udeležencev. Ob tem so manjše skupine zamaskirancev po navedbah policije povzročile nerede. Pridržali so deset ljudi, poškodovani so bili trije policisti in eno policijsko vozilo.