Devin Robinson nova okrepitev Cedevite Olimpije

Ljubljana, 21. julija - košarkarje Cedevite Olimpije je okrepil 29-letni in 203 centimetre visoki krilni center Devin Robinson, ki je v minuli sezoni nosil dres španske Manrese, ima pa tudi že izkušnje z igranjem v Ligi NBA (Washington Wizards), evropskem pokalu in ligi prvakov, so danes sporočili iz kluba.