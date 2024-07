Rožnato-rumeni kanibal Pogačar v lovu na zmage in rekorde

pripravil Aljoša Žvirc

Nica, 21. julija - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je tretjič v karieri slavil na dirki po Franciji. Ob tem je zabeležil še šest etapnih zmag in na poti do številnih rekordov na klancih časovno povsem dotolkel tekmece. Ob tem je, kot je to običaj na Touru, izzval polemike glede dopinških dvomov in neusahljive želje po zmagah.