Promet v Logarski dolini delno omogočen, pot na Okrešelj zaprta

Solčava, 21. julija - V Logarski dolini so vzpostavili dostopnost do parkirišča pod slapom Rinka, a po besedah županje Občine Solčava Katarine Prelesnik še ni mogoče govoriti o tem, da je cesta odprta v celoti, ker je del območja še zasut. Cesta tako uradno še ni odprta, so pa tam danes vzpostavili prometni režim z redarji. Planinska pot proti Okrešlju je zaprta.