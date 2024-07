V izraelskem napadu v Libanonu ranjeni civilisti

Tel Aviv/Sana, 21. julija - V novem izraelskem zračnem napadu v Libanonu so bili po poročanju libanonskih državnih medijev lažje ranjeni trije civilisti. Napad so v soboto zvečer izvedli 30 kilometrov od meje in potem, ko sta gibanji Hezbolah in Hamas izstrelili več raket in dronov z eksplozivom na izraelske položaje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.