Tel Aviv, 21. julija - Nasilje med jemenskimi uporniki in Izraelom ne pojenja. Hutijevci so davi sporočili, da so bili v sobotnem izraelskem napadu na jemensko pristanišče Hodejda ubiti najmanj trije ljudje, več kot 80 je ranjenih. Izraelska vojska pa je sporočila, da je davi prestregla raketo, izstreljeno z jemenskega ozemlja proti Eilatu ob Rdečem morju.