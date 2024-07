Palermo, 21. julija - Lanska zmagovalka Kitajka Qinwen Zheng in Čehinja Karolina Muchova sta finalistki teniškega gurnirja WTA v Palermu. Kitajska je tesno s 7:5 in 6:4 premagala Francozinjo Diane Parry, Čehinja pa se je s 6:1 in 6:1 poigrala z Romunko Irino Begu.