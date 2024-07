Po neurju po državi na delu številni gasilci in pripadniki drugih služb

Ljubljana/Preddvor/Solčava/Dravograd, 20. julija - Posledice nočnega neurja, ki je povzročilo preglavice v regijskih centrih za obveščanje Brežice, Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje, so danes odpravljali gasilci 96 prostovoljnih gasilskih društev ter osmih poklicnih gasilskih enot in drugih služb, so sporočili iz Centra za obveščanje RS.