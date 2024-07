Do Pogačarjevega tretjega Toura le še 33,7 km vožnje proti uri

Monaco, 21. julija - Slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates) le še ena etapa loči do tretje skupne zmage na dirki po Franciji po letih 2020 in 2021. Do konca je ostal le še kronometer od Monaca do Nice (33,7 km), na katerem bi lahko 25-letnik s Klanca pri Komendi lovil že šesto zmago na letošnji francoski pentlji.