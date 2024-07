Na dolenjski avtocesti tovornjak trčil v pokvarjeno osebno vozilo, voznika odbilo preko ograje

Novo mesto, 20. julija - Policisti so v petek zvečer obravnavali hudo prometno nesrečo na avtocesti pri Selah pri Karteljevem, do katere je prišlo, potem ko je 64-letni voznik zaradi okvare avtomobil ustavil na pasu za počasna vozila, 38-letni voznik tovornega vozila pa je trčil vanj in ga več metrov potiskal ob varnostni ograji. Ob tem je 64-letnika odbilo preko ograje.