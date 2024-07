Slovenski rokometni upi 15. na stari celini

Celje, 20. julija - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 20 let v Celju in Laškem osvojila končno 15. mesto, potem ko je danes premagala Romunijo z 31:30 (17:14). Pri izbrancih slovenskega selektorja Klemna Luzarja sta bila najbolj učinkovita Mai Marguč z 11 in Nace Zajc s petimi goli.