Zaradi neurja zaprte poti do slapa Rinka in Okrešlja

Logarska dolina, 20. julija - Nočno neurje bo vsaj začasno vplivalo tudi na turistični obisk v Logarski dolini. V ujmi je bilo namreč močno poškodovano cestišče med Logarskim kotom in slapom Rinka, zato so cesto zaprli. Do nadaljnjega je zaprta tudi priljubljena planinska pot na Okrešelj, ki je izhodišče za vzpone na bližnje vrhove Kamniško-Savinjskih Alp.