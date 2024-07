V Benetkah z vstopninami za dnevne obiskovalce zaslužili 2,4 milijona evrov

Benetke, 20. julija - V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v testni 29-dnevni fazi zaslužili okoli 2,4 milijona evrov, so v petek sporočile mestne oblasti in dodale, da je bilo v tem času zabeleženih 485.000 plačljivih obiskov. Župan Luigi Brugnaro je napovedal, da bo vstopnina za dnevne obiskovalce ob določenih dnevih veljala tudi prihodnje leto.