Anito Ogulin številni pospremili na zadnjo pot

Ljubljana, 20. julija - Na ljubljanskem pokopališču Polje so se danes številni zbrani poslovili od humanitarke in prejemnice državnega odlikovanja zlati red za zasluge Anite Ogulin. Pogrebne slovesnosti, ki je potekala z vojaškimi častmi, sta se med drugimi udeležila tudi predsednica republika Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.