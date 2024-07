Priprave na olimpijske igre v Parizu v polnem zagonu

Pariz, 20. julija - Priprave na olimpijske igre v Parizu so v polnem zagonu, varnostne ekipe so pred petkovo otvoritveno slovesnostjo preiskale bregove Sene, srečali so se uradniki Mednarodnega olimpijskega komiteja, reprezentance so se začele prijavljati v vas športnikov, vendar so nekateri prihodi zamujali zaradi petkovega globalnega zloma informacijske tehnologije.