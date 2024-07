Na nekaterih cestah po državi zgoščen promet z zastoji

Ljubljana, 20. julija - Na nekaterih cestah po državi je že od zgodnjega dopoldneva zgoščen promet. Zastoji so med drugim na gorenjski, primorski in podravski avtocesti ter pred predorom Karavanke v smeri proti Sloveniji in Avstriji. Prav tako je gneča na nekaterih regionalnih cestah, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.