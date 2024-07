Na Koroškem največ težav zaradi neurja v občinah Muta in Dravograd

Dravograd/Muta, 20. julija - Nočni močni nalivi in nevihte so na Koroškem največ težav povzročili v občinah Dravograd in Muta, nekaj tudi drugod v regiji. S pomočjo gasilcev in ostalih služb so bile razmere obvladljive, je za STA ocenil regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič. Zasutih in neprevoznih je nekaj lokalnih cest.