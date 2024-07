Na Gorenjskem v nočnem neurju pomagali skavtom v Bohinju in Preddvoru

Bohinj/Preddvor/Cerklje na Gorenjskem, 20. julija - Neurje in močni nalivi so v petek pozno zvečer na Gorenjskem povzročili kar nekaj težav. Z bohinjskih gora so reševali skupino petih skavtov, ki je obtičala zaradi vremena. V vasi Kokra v preddvorski občini pa so na varno pospremili 47 skavtov. Zalitih je bilo tudi nekaj hiš, škodo pa so povzročale tudi strele.