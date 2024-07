Požar na Krasu pogašen, pomagal tudi dež

Komen, 20. julija - Gasilcem, ki so ponoči čistili in zalivali robove požarišča na Krasu, je na pomoč prišel še dež brez neviht in strel, tako da je ogenj dokončno ukročen, so zjutraj sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko. Kot je povedal vodja intervencije Simon Vendramin, se akcija bliža koncu in naj bi jo zaključili ob 12. uri.