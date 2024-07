Občine Solčava, Laško in Mozirje prizadelo hudo neurje

Solčava, 20. julija - Občine Solčava, Laško in Mozirje je v petek zvečer prizadelo hudo neurje. Kot je za STA danes povedala solčavska županja Katarina Prelesnik, so v Logarski dolini reševali dva planinca, plaz pa je zasul cesto proti slapu Rinka v Logarski dolini. Težave so tudi zaradi številnih hudournikov.