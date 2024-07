Fabregas imenovan za glavnega trenerja Coma

Como, 20. julija - Nekdanji španski zvezdnik Cesc Fabregas bo svojo trenersko kariero začel pri Comu, potem ko je podpisal štiriletno pogodbo z italijanskim klubom, ki je napredoval v elitno serie A. Nekdanji kapetan Arsenala Fabregas se je lani tekmovalno upokojil v tej ekipi in nato prevzel vlogo glavnega trenerja Coma do 19 let.