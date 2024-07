Wall Street kljub rasti indeksa Dow Jones sklenil najslabši teden od aprila

New York, 20. julija - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek z izjemo Dow Jonesa sklenili najslabši trgovalni teden vse od aprila. Vlagatelje skrbi, da bi nova zmaga Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA sprožila trgovinske vojne, nemir je vnesel tudi globalni izpad računalnikov, ki je prizadel letalski promet, banke, zdravstvene in druge ustanove.