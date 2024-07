Slovenija pozdravila odločitev ICJ o nezakonitosti izraelske okupacije palestinskih ozemelj

Ljubljana, 19. julija - Slovenija pozdravlja mnenje Meddržavnega sodišča (ICJ), ki je danes odločilo, da izraelska okupacija palestinskih ozemelj krši mednarodno pravo in jo je treba čim prej končati, je sporočilo zunanje ministrstvo. Ob tem je Izrael pozvalo, naj spoštuje dolžnosti in obveznosti po mednarodnem pravu, kot so določene v mnenju sodišča.