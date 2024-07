Evropske borze s padci, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 19. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Med vlagatelji so za slabšo voljo poskrbele današnje tehnične težave pri delovanju računalnikov po vsem svetu, negotovost glede ameriških predsedniških volitev in skrbi glede razvoja kitajskega gospodarstva. Nafta se precej ceni, evro nekoliko izgublja na vrednosti.