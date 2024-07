Prebivalcem Gaze ob neznosnih higienskih razmerah vse bolj grozijo bolezni

Gaza/Ženeva, 19. julija - Prebivalci Gaze, ki vsak dan množično umirajo zaradi nenehnega izraelskega bombardiranja, se soočajo tudi z neznosnimi higienskimi razmerami in grožnjami izbruhov različnih bolezni. Med drugim so v odpadnih vodah zaznali sledove otroške paralize, grozi jim tudi izbruh kolere, širijo se norice, garje in uši.