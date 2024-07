Na Jesenicah investicija v razvoj primarnega zdravstva

Jesenice, 21. julija - Občina Jesenice in Osnovno zdravstvo Gorenjske sta ta mesec začela prenavljati stavbo ob Zdravstvenem domu Jesenice, ki bo namenjena predvsem dodatnim prostorom za izvajanje preventivnih programov zdravstvenega doma. Gradbena dela, ki jih izvaja Kovinar - Gradnje ST, so vredna 1,2 milijona evrov in bodo končana v začetku prihodnjega leta.