Na Ljubljanski borzi ta teden za več kot 11 milijonov evrov poslov

Ljubljana, 19. julija - Vlagatelji so ta teden na Ljubljanski borzi opravili za okoli 11,3 milijona evrov poslov. Indeks SBI TOP je v tednu pridobil malenkost manj od dveh odstotkov, medtem ko je se je od začetka meseca okrepil za 5,9 odstotka, od začetka leta pa za 33,3 odstotka. V prvi kotaciji so ta teden najvišjo rast beležile delnice Pozavarovalnice Sava in Krke.