Vreme: Padavine se bodo do jutra razširile nad večji del Slovenije

Ljubljana, 19. julija - Ponoči bodo padavine z nevihtami vse pogostejše in se bodo do jutra razširile nad večji del Slovenije. Pojavljali se bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21 na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.