Na območju požara na Krasu na delu tudi gozdarji

Komen, 19. julija - Požar, ki je v četrtek izbruhnil na Krasu in je trenutno po navedbah pristojnih služb pod nadzorom, je po prvih ocenah zajel okoli 150 hektarjev pretežno mešanega gozda. V luči tega so zaposleni pri družbi Slovenski državni gozdovi in Zavodu RS za gozdove danes začeli z opravljanje nalog, kot je obsekavanje gozdnih cest.