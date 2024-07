Poletje čas za snemanje otroških in mladinskih filmov

Ljubljana, 29. julija - To poletje krožijo vesti o kar štirih novih mladinskih filmih: Elvisu Škorcu - genialnem štoru, koprodukcijskem filmu Bučko, Igrišča ne damo ter Tartinijevem ključu. Kot so za STA pojasnili na Slovenskem filmskem centru, so poletja čas za snemanje filmov z otroki v glavnih vlogah, med drugim tudi zaradi stroge delovne zakonodaje zanje.