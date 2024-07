Newyorške borze uvodoma pod gladino

New York, 19. julija - Indeksi na newyorških borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani rdeče. Vlagatelji tehtajo zlasti posledice, ki so jih prinesle današnje tehnične težave po svetu. Na tisoče naprav z operacijskim sistemom Windows se je namreč soočalo s težavami ob zagonu, kar je vplivalo na poslovanje bank, letališč, medijskih hiš in drugih podjetij.