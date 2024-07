Ljubljanska borza: SBI TOP trgovanje sklenil s padcem

Ljubljana, 19. julija - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes zdrsnil za 0,30 odstotka na 1670,81 točke. Najgloblje so v prvi kotaciji padle delnice Save-Re, največ pa so glede na četrtek pridobile delnice Telekoma. Vlagatelji so danes opravili za 2,2 milijona evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke in NLB, ki so se pocenile za 0,34 oz. 0,76 odstotka.