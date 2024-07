BiH z zamudo sprejela proračun za letošnje leto

Sarajevo, 19. julija - Bosna in Hercegovina je danes dobila proračun za letošnje leto, potem ko so ga potrdili tudi v zgornjem domu parlamenta BiH. Sprejem proračuna je med pogoji BiH za pridobitev do milijarde evrov sredstev iz šest milijard evrov vrednega načrta Evropske unije za spodbujanje gospodarske rasti držav Zahodnega Balkana.