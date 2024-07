Bruselj in Ramala s strategijo za dolgoročnejšo mednarodno podporo Palestinski upravi

Bruselj, 19. julija - Evropska komisija in palestinske oblasti so določile strategijo za dolgoročnejšo mednarodno finančno podporo Palestinski upravi, ki vsebuje tudi kratkoročno pomoč v višini 400 milijonov evrov do septembra letos. Strategija obenem vključuje večletni program za okrevanje in odpornost palestinskih ozemelj, so danes sporočili iz Bruslja.