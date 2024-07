Mesto Leeds na severu Anglije zajeli nasilni izgredi

Leeds, 19. julija - V mestu Leeds na severu Anglije so v četrtek zvečer izbruhnili izgredi, v katerih je bil med drugim zažgan avtobus in prevrnjen policijski avto. Izgredniki so se tudi spopadli s policisti in vanje metali kamne. V nasilju, ki je po navedbah prič izbruhnilo potem, ko so socialni delavci eni od družin odvzeli otroke, naj ne bi bilo poškodovanih.