Tanja Pak kot dobitnica velike nagrade razstavlja na Japonskem

Nagoja, 20. julija - Umetnica Tanja Pak kot dobitnica velike nagrade, grad prixa, ki jo je prejela na mednarodni razstavi sodobne umetnosti v steklu v Toyami na Japonskem, svoje nagrajeno delo Reverie trenutno razstavlja v Muzeju umetnosti v steklu Toyama. Po razstavi, ki so jo odprli nedavno in bo na ogled do sredine oktobra, bo delo postalo del stalne zbirke muzeja.