Ameriškega novinarja Gershkovicha v Rusiji obsodili na 16 let zapora

Jekaterinburg, 19. julija - Ameriškega novinarja Evana Gershkovicha so danes v ruskem Jekaterinburgu obsodili na 16 let zapora. Proces proti 32-letniku, ki so ga obtožili vohunjenja, se je začel konec junija. Gershkovich je tako postal prvi novinar po padcu Sovjetske zveze, ki je bil v Rusiji obsojen zaradi vohunjenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.