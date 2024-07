V Nemčiji junija upočasnitev padanja cen na ravni proizvajalcev

Berlin, 19. julija - V Nemčiji so cene na ravni proizvajalcev junija medletno upadle za 1,6 odstotka, kar je najmanj, odkar so se julija lani začele zniževati, je danes objavil nemški statistični urad Destatis. Za padec cen so najbolj zaslužne cene energentov. Maja so se cene na ravni proizvajalcev znižale za 2,2 odstotka.