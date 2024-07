Ob napovedanih padavinah opozorilo o nevarnosti nastanka plazov

Ljubljana, 19. julija - Geološki zavod Slovenije opozarja, da bo zaradi napovedanih padavin in namočenosti tal v noči na soboto in v soboto pa tudi še v prihodnjih dneh povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, reaktivirajo pa se lahko tudi že obstoječi. Opozorilo velja za celotno državo, so zapisali.