Na GZS z novim pozivom k razbremenitvi plač

Ljubljana, 19. julija - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so vlado znova pozvali k razbremenitvi plač. Po njihovem prepričanju je pravi čas za to zdaj, v času rekordno visokih prilivov v državne blagajne iz dohodnine in socialnih prispevkov. Pri tem so opozorili, da se bo po sprejetih ukrepih obremenitev plač v naslednjih letih povečala.