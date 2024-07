Muzej mesta Bad Ischl v letu kulturne prestolnice povsem prenovljen

Bad Ischl, 20. julija - Muzej mesta Bad Ischl je v letošnjem letu, ko mesto nosi naziv Evropske prestolnice kulture, dobil prenovljeno podobo, preoblikovali so tudi razstavo, ki se sedaj razteza vse do današnjega časa. Postavitev so osvežili in ubrali sodobnejši pristop, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.