SDS in NSi s preiskovalno komisijo o delovanju podjetij v slovenski energetiki

Ljubljana, 19. julija - Poslanci opozicijskih SDS in NSi so v parlamentarni postopek vložili zahtevo za začetek nove parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja zaradi ogrožanja energetske neodvisnosti Republike Slovenije. Pod drobnogled želijo vzeti delovanje energetskih podjetij v državni lasti v zadnjih desetih letih.