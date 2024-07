Soproga španskega premierja na zaslišanju o sumih korupcije ni podala izjave

Madrid, 19. julija - Soproga španskega premierja Pedra Sancheza Begona Gomez se je danes zglasila na sodišču v Madridu na zaslišanju v predhodni preiskavi suma korupcije in trgovanja z vplivom. Zaslišanje je potekalo za zaprtimi vrati, Gomez pa se je sklicevala na pravico do molka in po nekaj minutah odšla, ne da bi podala izjavo.