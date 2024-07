Avstralski animiran celovečerec Memoir of a Snail na sporedu jeseni

Sydney, 24. julija - Avstralski animiran celovečerec režiserja Adama Elliota z naslovom Memoir of a Snail o osamljeni nepridipravki Grace, katere strast so zbiranje okrasnih polžev in ljubezenski romani, je na letošnjem filmskem festivalu v Annecyju osvojil nagrado cristal za najboljši celovečerni film. Na filmska platna v ZDA bo film prišel novembra.