Terme 3000 dobro zasedene, v nove atrakcije vložili 700.000 evrov

Moravske Toplice, 21. julija - V Termah 3000 v Moravskih Toplicah rezervacije za to poletje kažejo na zelo dobro zasedenost, so povedali za STA. Letošnja obiskanost bo primerljiva z lansko, ki je bila glede obiska in nočitev rekordna. Maja letos so prenovili kopalno ploščad, konec julija pa načrtujejo odprtje dveh novih toboganov. V novosti so vložili 700.000 evrov.